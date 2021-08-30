В 33 странах Европы отметили рост заболеваемости COVID-19 более чем на 10%

Эпидемическая картина в 53 странах Европейского региона ВОЗ неоднозначна, в 33 государствах зарегистрирован рост заболеваемости более чем на 10% в последние 14 дней. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"33 государства сообщают о росте заболеваемости более чем на 10% за 14 дней. Этот высокий уровень передачи вызывает серьезное беспокойство, особенно в свете низкого уровня вакцинации приоритетных групп населения в ряде стран. В некоторых странах наблюдается рост нагрузки на больницы и рост числа смертей. На прошлой неделе число смертей в регионе увеличилось на 11%, согласно одному надежному прогнозу, к 1 декабря в Европе ожидается 236 тыс. смертей", - отметил он.

По словам Клюге, к настоящему моменту в регионе 64 млн подтвержденных случаев и 1,3 млн смертей. Рост заболеваемости эксперты организации объясняют более быстрым распространением дельта-штамма, о котором сейчас сообщают в 50 странах региона, ослаблением мер общественного здравоохранения, а также сезонным всплеском путешествий, приводящий к значительному росту числа заболевших в большинстве стран. "Мы наблюдаем особенно резкий рост случаев заболевания на Балканах, Кавказе и в республиках Центральной Азии", - пояснил Клюге.