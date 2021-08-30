Париж ввел новые запреты для автомобилей

Скорость движения автомобилей на большей территории Парижа не превысит 30 километров в час. Ограничения начали действовать с 30 августа, пишет ABC News. Новые правила призваны улучшить экологическую обстановку и удобство пешеходов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Снижение скорости не коснется кольцевой дороги вокруг Парижа (Переферик), кольцевых бульваров и основных магистралей, в том числе Елисейских Полей. Максимальная разрешенная скорость на этих участках составляет 50-70 километров в час. Средняя скорость движения в центре Парижа с семи утра до девяти вечера составляет 11,6 километра в час, а на кольцевой дороге - 30,9 километра в час. Даже до введения ограничений велосипедисты двигались в целом быстрее автомобилистов.

Большинство парижан (61 процент) поддержали инициативу, но местные водители недовольны ограничениями и считают, что их ущемили. Автокурьеры предупреждают клиентов об увеличении времени ожидания доставки, а таксисты прогнозируют повышение тарифов на свои услуги. Также ограничения затронут жителей пригорода Парижа, которые добираются на работу на автомобилях.

Ограничение скоростного режима вошло в предвыборную программу социалистки Анн Идальго перед выборами мэра в 2020 году. Ранее она распорядилась построить десятки километров велодорожек и сократить количество парковочных мест в городе. При ней в столице запущена программа "Париж дышит" (Paris Respire), во время которой часть городских улиц перекрывали для автомобилей.