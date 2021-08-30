В ЮАР выявили новый и быстро мутирующий штамм COVID

В Южно-Африканской Республике вирусологи выявили новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщило издание Eyewitness (EWN), передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что штамм, получивший название C.1.2, был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. Министерство здравоохранения ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом варианте COVID-19.

По мнению ученых, новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Впервые C.1.2 был обнаружен в мае. Он представляет собой мутацию штамма C.1, который был идентифицирован в ЮАР в январе 2021 года. Издание отмечает, что группа коронавируса, известная как С. 1, подвергается быстрой мутации с появлением все новых многочисленных вариантов. Южноафриканские специалисты установили, что внутри группы С.1 скорость мутации в два раза выше, чем в других.

Новейшие исследования показывают, что штамм С.1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.

К слову, ЮАР занимает в Африке первую позицию по числу инфицированных коронавирусом - 2 638 981, умерли 78 377 человек. В стране сделано 11,9 млн прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 5,6 млн человек или 9,6% населения ЮАР.