Китай захотел контролировать иностранные суда в спорных территориальных водах

Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в "китайские" территориальные воды. Об этом сообщает газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Власти КНР захотели контролировать все иностранные корабли и заставить их докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах. Заместитель директора Китайского национального института изучения Южно-Китайского моря Кан Линь отметил, что требование коснется гражданских кораблей, используемых в военных целях.

Заявление было сделано в связи с обострением напряженности между Пекином и западными странами во главе с США. По словам инструктора Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Сун Чжунпина, данное требование стандартизирует управление "в территориальных водах страны" и улучшит возможности КНР защищать свой суверенитет. "Новые правила применяются к Восточно-Китайскому морю, Южно-Китайскому морю, а также к китайским островам и рифам, чтобы регулировать управление этими водами", - подчеркнул он.

В Пекине пообещали разбираться с нарушителями требований в соответствии с законом о береговой охране Китая. Корабли, не подчинившиеся требованиям, будут принудительно изгоняться из территориальных вод, которые китайские власти считают своими.