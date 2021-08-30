В мире полностью прекращено использование этилированного бензина

Использование этилированного бензина, который содержит соединения свинца, полностью прекращено в мире. Об этом сообщило в понедельник агентство Agence France-Presse со ссылкой на исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, применение этилированного бензина завершено в Алжире - последней стране мира, где до минувшего месяца еще сохранялись его запасы. "Успешная реализация запрета на использование этилированного бензина является важным шагом в защите здоровья людей и окружающей среды", - подчеркнула Андерсен.

Этилированными являются бензины, в которые для увеличения октанового числа добавляется антидетонационная присадка - тетраэтилсвинец (ТЭС). Массовое производство ТЭС было начато в США в 20-х годах прошлого века. Между тем специалисты установили, что автомобиль, работающий на этилированном бензине, выбрасывает в атмосферу 3-4 грамм свинца на 100 километров пути. Они предупредили об опасности этого вида топлива для человеческого организма и природы. Тем не менее до 1970-х годов почти весь продававшийся в мире бензин имел ТЭС. Ситуация кардинальным образом изменилась к концу прошлого века, когда власти многих стран начали запрещать данный вид бензина. Согласно оценке ЮНЕП, чья штаб-квартира находится в кенийской столице Найроби, полное прекращение использования в мире этилированного бензина предотвратило более 1,2 млн преждевременных смертей в год.