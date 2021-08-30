https://news.day.az/world/1374540.html Талибы напали на один из аванпостов в Панджшере - есть погибшие и раненые
Талибы напали на один из аванпостов в Панджшере - есть погибшие и раненые
Силы национального сопротивления из северной афганской провинции Панджшер, которая не подчинилась радикальному движению "Талибан", отбили атаку боевиков на один из аванпостов в западной части региона.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник по телефону ТАСС источник в указанной провинции.
"Сегодня вечером талибы попытались прорваться в Панджшер через один из аванпостов на западном направлении, однако их нападение было отбито. Среди талибов есть погибшие и раненые. Обстановка в регионе в настоящий момент спокойная", - указал собеседник агентства.
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