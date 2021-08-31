Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану

Совбез ООН принял резолюцию Великобритании, Франции и США, призывающую движение "Талибан" исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, за резолюцию проголосовали 13 государств, РФ и Китай воздержались.

СБ ООН строжайшим образом осуждает атаки близ аэропорта Кабула 26 августа и отмечает, что "Талибан" осудил это нападение. В резолюции говорится, что СБ ООН принимает во внимание заявление "Талибана" от 27 августа, в котором талибы дали обязательство, что афганцы смогут выезжать за границу, могут покинуть Афганистан в любое время, когда захотят, и могут покинуть Афганистан через любой пограничный переход, как воздушный, так и наземный, в том числе через вновь открывшийся и безопасный аэропорт Кабула - при этом никто не будет им мешать выезжать.

СБ ООН "ожидает, что Талибан будет придерживаться этих и всех других обязательств, в том числе относительно безопасного, надежного и упорядоченного выезда из Афганистана афганцев и всех иностранных граждан", отмечается в резолюции.

СБ ООН требует, чтобы афганская территория не использовалась для угроз или нападений на какую-либо страну или для укрытия, либо обучения террористов, равно как и для планирования или финансирования террористических актов, говорится в документе.

В резолюции Совбез вновь заявляет о важности борьбы с терроризмом в Афганистане, в том числе против лиц и организации, которые внесены в санкционные списки в соответствии с резолюцией 1267 (1999), и отмечает соответствующие обязательства "Талибана" в этой связи.