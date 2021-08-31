Аэропорт Кабула полностью перешел под контроль "Талибана"

Аэропорт Кабула перешел под полный контроль движения "Талибан".

Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в руководстве талибов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Аэропорт Кабула полностью перешел под наш контроль после того, как ВС США покинули его", - приводит телеканал слова представителя талибов.