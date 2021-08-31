https://news.day.az/world/1374553.html Аэропорт Кабула полностью перешел под контроль "Талибана" - СМИ
Аэропорт Кабула полностью перешел под контроль "Талибана" - СМИ
Аэропорт Кабула перешел под полный контроль движения "Талибан".
Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в руководстве талибов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Аэропорт Кабула полностью перешел под наш контроль после того, как ВС США покинули его", - приводит телеканал слова представителя талибов.
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