СБ ООН принял резолюцию о беспрепятственном выезде из Афганистана

Совет Безопасности ООН принял в понедельник резолюцию по Афганистану, в которой содержится призыв к движению "Талибан" обеспечить безопасный выезд афганцев и иностранных граждан. За документ проголосовали 13 членов, Россия и Китай воздержались, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Резолюция также предусматривает активизацию усилий по предоставлению гуманитарной помощи.

Авторы подготовленного Францией в соавторстве с Великобританией проекта резолюции Совета Безопасности ООН отмечают важность того, чтобы желающие могли покинуть Афганистан через различные пропускные пункты, в том числе через аэропорт Кабула.

Кроме того, "афганская территория не должна использоваться для угроз или нападений на другие страны, а также для укрытия террористов, планирования или финансирования терактов", говорится в резолюции.