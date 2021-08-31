Железнодорожники Германии готовятся к забастовке

Профсоюз сотрудников железнодорожного транспорта Германии GDL объявил третью за сезон и самую долгую забастовку. Акция начнется 2 сентября в 2 часа ночи и продлится пять дней, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса. Концерн готов к повышению зарплат, но позже, чем того требует профсоюз.