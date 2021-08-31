Салютами и серией выстрелов отметили в Кабуле вывод войск США

Салютами и серией выстрелов в воздух в Кабуле отметили завершение миссии США в Афганистане. Этой ночью три самолета С-17 покинули аэропорт имени Хамида Карзая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В Пентагоне показали фото последнего военного, который поднялся на борт. Штаты вывезли весь военный контингент, дипломатов, при этом, как подтвердили в Госдепе, около двух сотен гражданских остались в стране на неопределенное время.

Так бесславно закончилась самая долгая для Пентагона военная операция. За 20 лет она унесла почти 2 тысячи жизней, еще более 20 тысяч были ранены. Годовые расходы на кампанию в какой-то момент достигали 100 миллиардов долларов.