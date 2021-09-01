Крупнейший загрязнитель планеты «утопит» вредный газ

Китайская нефтегазовая компания CNOOC поможет главному загрязнителю планеты "утопить" вредный газ. Как пишет Reuters, в Южно-Китайском море появится первый в стране проект по улавливанию и хранению углеродных выбросов (carbon capture and storage, CCS). CNOOC ожидает, что в подводном резервуаре будет храниться около 1,5 миллиона тонн углекислого газа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Проект СCS расположен примерно в 190 километрах от Гонконга, и ежегодно в него можно будет закачивать до 300 тысяч тонн CO2. "Парниковые газы от добычи нефти на месторождении "Энпин 15-1" будут изолированы на глубине 80 метров", - пояснил главный инженер CNOOC в Шеньчжэне Чжан Вэй. Кроме того, нефтегазовая компания намерена сократить свой углеродный след и пообещала, что к 2025 году десять процентов ее трат будет приходиться на экологически чистую энергию.

Другие нефтяные гиганты Китая тоже задумались об устранении вреда для природы. Компания Sinopec, например, изучает установку терминалов для улавливания, использования и хранения углерода (CCUS) на суше. По оценкам экспертов, за 15 лет в резервуар можно будет закачать 10,7 миллиона тонн углекислого газа.

Правительство Китая стремится достичь углеродной нейтральности (перестать загрязнять планету углекислым газом) к 2060 году. Национальный исследовательский институт при министерстве окружающей среды выяснил, что для этого придется ежегодно сокращать выбросы с помощью CCUS на 1,8 миллиарда тонн.

Кроме установки систем улавливания выбросов, китайские власти решили наладить экосистему океана и нарастить мощность "естественного поглотителя" углекислого газа. Чтобы поверхность океана могла эффективно абсорбировать вредные выбросы, проводится очистка прибрежной воды, создают заповедники для защиты коралловых рифов и фермы для выращивания водорослей и моллюсков.