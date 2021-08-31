Талибы призвали мир помочь Афганистану с экономикой и образованием

Движение "Талибан" призвало международное сообщество помочь Афганистану в экономике, образовании и здравоохранении. Об этом телеканалу Al-Jazeera заявил представитель движения, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Мы требуем от международного сообщества помочь нашему народу в экономике, образовании и здравоохранении", - заявил он. По его словам, талибы "никому не позволят вновь разжечь войну" в стране.

Ранее представитель радикального движения "Талибан" Мухаммед Наим рассказал, что боевики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить внутренние и международные рейсы из аэропорта афганской столицы.