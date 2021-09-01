В индийском штате закроют школы

Власти северного индийского штата Уттар-Прадеш распорядились отменить все занятия в школах с 1-го по 8-й класс до 6 сентября на фоне вспышки лихорадки, причина которой выясняется.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник газета Times of India.

Эпицентр вспышки заболевания, по симптомам напоминающего лихорадку денге, но с более высокой смертностью, отмечен в округе Фирозабад, там умерли, по разным данным, от 40 до 50 человек, большинство из них - не менее 32 - дети. Кроме того, по данным издания, еще 12 человек умерли в Матхуре и восемь в Маинпури.

Болезнь характеризуется высокой температурой, внезапным падением количества тромбоцитов и сильным обезвоживанием. Главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что специальные бригады медиков направляются в места, где отмечены вспышки заболевания. Образцы крови больных отправлены на исследование.

"Мы изучим эту болезнь, и будут предприняты быстрые действия. Созданы специальные группы. Властям предложено отправить машины скорой помощи, чтобы как можно быстрее доставить пациентов в больницы", - сказал журналистам Адитьянатх.