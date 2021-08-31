В Сеть попало видео, на котором, австралийцы не могут отсканировать QR-код для входа в супермаркет на автоматической двери.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", без него войти в магазин попросту нельзя.

Поэтому остаётся только наблюдать, как датчик реагирует на приближающихся людей, и дверь с заветным кодом отъезжает в сторону.