https://news.day.az/world/1374670.html В России пьяная женщина выстрелила из пистолета в свою знакомую на детской площадке - ВИДЕО
В России пьяная женщина выстрелила из пистолета в свою знакомую на детской площадке - ВИДЕО
В Новокузнецке пьяная женщина выстрелила из пневматического пистолета в свою знакомую на детской площадке.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, между двумя подругами (обе были подшофе) на одной из улиц Заводского района завязалась ссора из-за детей. Настолько, что одна из них открыла стрельбу.
В это время на улице находилось много людей. По словам полицейских, никто не пострадал, но картинка говорит об обратном: участница конфликта в чёрном выложила фото, на котором видны её ранения.
Очевидцы говорят, что женщина снова пришла туда через час и угрожала местным. Полиция проводит проверку.
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