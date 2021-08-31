Талибы заявили о поражении США в Афганистане

США потерпели поражение и не добились своих целей в Афганистане. Об этом заявил представитель радикального движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

По его словам, Афганистан получил независимость после того, как американские военные покинули страну. Вместе с тем, по словам Муджахида, у талибов присутствует настрой на хорошие отношения со Штатами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

30 августа Пентагон объявил о завершении эвакуации из Кабула. Американские войска были выведены, а 20-летняя миссия в исламской республике официально завершилась.

Участь быть символом окончательного ухода Америки из Афганистана выпала генерал-майору Крису Донахью. Он стал последним американским военным, покинувшим Кабул.