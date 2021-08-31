В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 17 813 человек

В России за последние сутки коронавирусом нового типа (COVID-18) заразились еще 17 813 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 6 918 965 человек.

За последние сутки от коронавируса умерли 795 человек. Общее число умерших от коронавируса достигло 183 224 человек.