https://news.day.az/world/1374708.html В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 17 813 человек
В России за последние сутки коронавирусом заразились еще 17 813 человек
В России за последние сутки коронавирусом нового типа (COVID-18) заразились еще 17 813 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 6 918 965 человек.
За последние сутки от коронавируса умерли 795 человек. Общее число умерших от коронавируса достигло 183 224 человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре