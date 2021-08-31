Танки, захваченные "Талибаном" в Кандагаре

В Сети появились кадры с захваченными талибами танками в Кандагаре.

Соответствующие кадры распространил телеграм-канал "Свежести", передает Day.Az.

Так выглядит склад военной техники, оставленный американцами в Афганистане. Теперь он полностью принадлежит талибам: