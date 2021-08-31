https://news.day.az/world/1374718.html Танки, захваченные "Талибаном" в Кандагаре - ВИДЕО
Танки, захваченные "Талибаном" в Кандагаре - ВИДЕО
В Сети появились кадры с захваченными талибами танками в Кандагаре.
Соответствующие кадры распространил телеграм-канал "Свежести", передает Day.Az.
Так выглядит склад военной техники, оставленный американцами в Афганистане. Теперь он полностью принадлежит талибам:
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