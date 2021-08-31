Учебный год в Грузии начнется дистанционно

Учебный год в школах, вузах и колледжах Грузии стартует в дистанционном формате.

Как передает Day.Az, дистанционная форма обучения начнется с 15 сентября и продлится до 4 октября.

Что касается государственных и частных детских садов, до 4 октября в данных учреждениях работа не будет возобновлена.