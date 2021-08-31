https://news.day.az/world/1374725.html Боевая подготовка Северного альянса в Панджшерской долине - ВИДЕО
Боевая подготовка Северного альянса в Панджшерской долине - ВИДЕО
В Сети распространились кадры, на которых запечатлена боевая подготовка Северного альянса в Панджшерской долине.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Военный обозреватель".
Отмечается, что на данный момент локальные бои с талибами происходят на передовых позициях.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
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