В Сети распространились кадры, на которых запечатлена боевая подготовка Северного альянса в Панджшерской долине.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал "Военный обозреватель".

Отмечается, что на данный момент локальные бои с талибами происходят на передовых позициях.

Представляем вниманию читателей эти кадры: