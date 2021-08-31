Луизиана оценивает ущерб от "Иды": число жертв растет

Число жертв урагана "Ида" в американском штате Луизиана постигло двух. Водитель утонул при попытке пересечь на автомобиле поток воды. Накануне мужчина погиб в результате падения дерева на его дом, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Власти штата признали, что число погибших, вероятно, будет расти по мере продолжения поисково-спасательных работ.

Тем временем в Луизиане подсчитывают ущерб. Без электричества осталось более миллиона человек. Полностью обесточен Новый Орлеан. Во многих районах не работает сотовая связь.

"Мы знали, что ураган "Ида" может нанести огромный ущерб, именно так и случилось. Где-то все еще наблюдаются штормовой ветер и наводнения. Некоторые дороги непроходимы из-за завалов и оборванных линий электропередачи", - сказал президент США Джо Байден.

Один из самых сильных ураганов, когда-либо обрушившихся на материковую часть США, ослаб до тропического шторма, который с проливным дождем и пронзительным ветром направляется вглубь страны.

Национальный центр прогнозирования ураганов предупредил, что сильный дождь все еще может вызвать наводнение в некоторых частях Миссисипи, Алабамы и Флориды.