Оставленные талибам самолеты США оказались испорченными

Многие оставленные в аэропорту Кабула после вывода войск США из Афганистана боевые самолеты, джипы и другая военная техника - испорченные боевые единицы, они были выведены из строя перед тем, как их оставили в стране. Об этом рассказал генерал Кеннет МакКензи, глава Центрального командования США. Его цитирует Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы демилитаризовали эти системы: их никогда не получится снова использовать. Вывезти людей для нас было важнее, чем вернуть технику", - заявил военный. По его словам, речь идет о 70 бронированных машинах с противоминной защитой, 27 военных джипах и 73 летательных аппаратах. Сообщается, что противоракетные и минометные системы, установленные в аэропорту, были включены до последнего и выведены из строя только в самый последний момент - 30 августа.

О том, что США больше не контролируют аэропорт Кабула и воздушное движение в нем, сообщалось днем ранее.