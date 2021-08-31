https://news.day.az/world/1374773.html Камеры сняли драку с ножами и вилками в ресторане в Петербурге - ВИДЕО
Камеры сняли драку с ножами и вилками в ресторане в Петербурге - ВИДЕО
Три человека пострадали в результате драки в ресторане в Санкт-Петербурге.
Все произошло в заведении "Бег", расположенном на проспекте Косыгина. В распоряжении Известия появилась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели конфликт, передает Day.Az.
На кадрах видно, как мужчины из нескольких компаний встают из-за столов и начинают наносить друг другу удары. По нашим данным, дебоширы использовали вилки и ножи, чтобы нанести оппонентам ранения.
По факту произошедшего проводится проверка.
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