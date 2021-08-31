Камеры сняли драку с ножами и вилками в ресторане в Петербурге

Три человека пострадали в результате драки в ресторане в Санкт-Петербурге.

Все произошло в заведении "Бег", расположенном на проспекте Косыгина. В распоряжении Известия появилась видеозапись с камер наблюдения, которые запечатлели конфликт, передает Day.Az.

На кадрах видно, как мужчины из нескольких компаний встают из-за столов и начинают наносить друг другу удары. По нашим данным, дебоширы использовали вилки и ножи, чтобы нанести оппонентам ранения.

По факту произошедшего проводится проверка.