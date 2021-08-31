Китай оценил вывод войск США из Афганистана

Ситуация в Афганистане после вывода американских войск доказала безуспешность навязывания своих ценностей другим государствам. Так оценил текущую обстановку в республике официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вывод войск США из Афганистана свидетельствует о том, что произвольное военное вмешательство в другие страны, а также политика навязывания своих собственных ценностей и социальной системы другим государствам обречены на провал", - заключил дипломат.