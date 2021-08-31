В России самокатчики подожгли авто у бизнес-центра

В Санкт-Петербурге мужчины на электросамокатах приехали на парковку бизнес-центра и подожгли автомобиль Audi Q7. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, инцидент произошел на улице Вербной.

Отмечается, что преступники бросили пластиковую бутылку на припаркованный автомобиль, принадлежащий гендиректору фирмы, после чего произошло возгорание.

По предварительным данным, автомобиль получил незначительные повреждения. Сумма нанесенного огнем ущерба составляет около 100 тысяч рублей.

В отношении поджигателей, которые скрылись с места преступления, возбудили уголовное дело.