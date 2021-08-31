Жуткое ДТП в Москве, погиб малолетний ребенок

В результате ДТП на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина погиб четырехлетний ребенок.

На кадрах видно, как водитель Kia Rio пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и перегородил путь автомобилю ВАЗ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ребенок в момент ДТП находился на заднем сиденье машины. Он не был пристегнут и ехал без детского кресла. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался в больнице от полученных травм.