https://news.day.az/world/1374778.html Жуткое ДТП в Москве, погиб малолетний ребенок - ВИДЕО
Жуткое ДТП в Москве, погиб малолетний ребенок - ВИДЕО
В результате ДТП на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Академика Скрябина погиб четырехлетний ребенок.
На кадрах видно, как водитель Kia Rio пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и перегородил путь автомобилю ВАЗ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Ребенок в момент ДТП находился на заднем сиденье машины. Он не был пристегнут и ехал без детского кресла. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался в больнице от полученных травм.
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