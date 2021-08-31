В США генералы и адмиралы призвали главу Пентагона уйти в отставку

В США 87 генералов и адмиралов в отставке подписали открытое письмо к министру обороны Ллойду Остину и начальнику Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли, в котором потребовали от них покинуть свои посты.

Это письмо было опубликовано 30 августа на фоне вывода американских войск из Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Остина и Милли призвали уйти в отставку по соображениям совести: они не сделали всего для избежания "катастрофических последствий" вывода войск.

"Последствия этой катастрофы огромны и будут сказываться на протяжении десятилетий", - убеждены военные.

Поспешное отступление сил США привело к тому, что в опасных районах, подконтрольных жестокому противнику, осталось неизвестное количество американцев и афганцев, которые поддерживали американское присутствие, отметили в письме.

Эти люди, как утверждается в письме, больше не могут безопасно передвигаться к пунктам эвакуации. Более того, некоторые из них стали заложниками движения "Талибан", констатировали военные.