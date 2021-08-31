В Иране перевернулся автомобиль, перевозивший граждан Афганистана,

В Иране перевернулся автомобиль с гражданами Афганистана.

Как сообщает Day.Az, ДТП произошло на трассе Бам-Довлатабад.

Сообщается, что в результате ДТП погибли 3 гражданина Афганистана, 9 получили травмы.

Пострадавшие были госпитализированы.