https://news.day.az/world/1374790.html В Иране перевернулся автомобиль, перевозивший граждан Афганистана, погибли 3 человека
В Иране перевернулся автомобиль, перевозивший граждан Афганистана, погибли 3 человека
В Иране перевернулся автомобиль с гражданами Афганистана.
Как сообщает Day.Az, ДТП произошло на трассе Бам-Довлатабад.
Сообщается, что в результате ДТП погибли 3 гражданина Афганистана, 9 получили травмы.
Пострадавшие были госпитализированы.
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