Шойгу заявил о критической обстановке в Афганистане

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал критической ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

"Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", - сказал он.

Министр напомнил, что с 24 по 26 августа российские самолеты в сложных условиях эвакуировали из Афганистана граждан России, Киргизии, Таджикистана, Белоруссии и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану, в которой содержится призыв к движению "Талибан" обеспечить безопасный выезд афганцев и иностранных граждан.

За документ проголосовали 13 членов, Россия и Китай воздержались.

Боевики "Талибана" 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США