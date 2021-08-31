https://news.day.az/world/1374818.html Избран новый президент Эстонии
Избран новый президент Эстонии
Новым президентом Эстонии избран Алар Карис.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местную прессу, сегодня в парламенте Эстонии (Рийгикогу) прошел второй тур голосования по избранию главы государства.
В ходе голосования кандидатуру Алара Кариса поддержали 72 члена парламента. Всего в тайном голосовании приняли участие 80 членов парламента, незаполненных избирательных бюллетеней было восемь.
Для избрания необходимо было получить не менее 68 голосов.
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