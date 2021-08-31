Избран новый президент Эстонии

Новым президентом Эстонии избран Алар Карис.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местную прессу, сегодня в парламенте Эстонии (Рийгикогу) прошел второй тур голосования по избранию главы государства.

В ходе голосования кандидатуру Алара Кариса поддержали 72 члена парламента. Всего в тайном голосовании приняли участие 80 членов парламента, незаполненных избирательных бюллетеней было восемь.

Для избрания необходимо было получить не менее 68 голосов.