Австралийцев разозлили задержания на мирных протестах против коронавирусных ограничений

Задержание австралийцев в Новом Южном Уэльсе на мирных протестах против коронавирусных ограничений разозлило австралийцев, на фоне гуляющей по домам случайным образом полиции в поиске следов протестующих.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".

Отмечается, что на выходные намечены марши против локдауна во всех крупных городах Австралии.