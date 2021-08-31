https://news.day.az/world/1374831.html Австралийцев разозлили задержания на мирных протестах против коронавирусных ограничений - ВИДЕО
Австралийцев разозлили задержания на мирных протестах против коронавирусных ограничений - ВИДЕО
Задержание австралийцев в Новом Южном Уэльсе на мирных протестах против коронавирусных ограничений разозлило австралийцев, на фоне гуляющей по домам случайным образом полиции в поиске следов протестующих.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".
Отмечается, что на выходные намечены марши против локдауна во всех крупных городах Австралии.
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