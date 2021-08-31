«Талибан» разослал письма с угрозами работавшим на Британию афганцам

"Талибан" разослал письма с угрозами афганцам, сотрудничавшим с Британией, и потребовал, чтобы они явились в организованные боевиками суды. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

По данным газеты, британское правительство не смогло эвакуировать из страны тысячи афганских граждан, помогавших дипломатам работать в стране. Оставшиеся в Афганистане жалуются на угрозы со стороны движения.

Талибы прикрепляют к дверям афганцев "ночные письма" с угрозами, где обвиняют граждан в работе на "крестоносцев", рассказал газете местный житель. В записках боевики приказывают явиться на суд, созванный членами движения. Они угрожают смертной казнью в случае неповиновения.

Одним из тех, кто получил предупреждение, был Наз, 34-летний отец шестерых детей, чья строительная компания помогала британским военным прокладывать дороги в Гильменде и взлетно-посадочную полосу в лагере Бастион. "Письмо было официальным и проштамповано талибами. Это явный сигнал. Если я приду в суд, меня лишат жизни", - заявил он.

В записке также было сказано, что если Наз не явится к боевикам его дело будет перенаправлено в Шариатский апелляционный суд, где приговор о смертной казни будет вынесен в его отсутствие.

По данным издания, письма - традиционный афганский метод устрашения. Они использовались моджахедами во время интервенции советских войск, а затем талибами как инструмент пропаганды и угроз.

16 августа боевики радикального движения "Талибан" заявили, что не допустят в стране самосуда. Представитель движения Сухайль Шахин подчеркнул, что все политические наказания, в том числе казни и ампутации конечностей, будут применяться только по решению шариатского суда. По его словам, жителям страны позволят критиковать кого угодно, но казнить и забивать людей камнями без соответствующего судебного постановления будет запрещено.