Талибы призвали возобновить работу иностранных дипмиссий в Афганистане

Боевики радикального движения "Талибан", захватившие власть в Афганистане, призвали иностранные дипмиссии возобновить работу на территории страны. Об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на одного из лидеров движения Мавляви Шахабуддина Делавара, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель талибов заявил, что посольствам других стран в Афганистане и их сотрудникам на данный момент ничего не угрожает. "Мы приветствуем страны, которые сохранили свои посольства в Кабуле, и призываем те государства, которые эвакуировали свои дипмиссии, вновь их открыть", - заключил он.

Ранее сообщалось, что боевики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить внутренние и международные рейсы из аэропорта афганской столицы. Представитель "Талибана" Мухаммед Наим рассказал, что возобновление полетов - один из главных приоритетов боевиков. По его словам, для этого необходимо отремонтировать часть поврежденного оборудования.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что после вывода войск из Афганистана Вашингтон не сохранит посольство в республике. Кроме того, дипломат выразил надежду, что талибы выполнят обещание и оставят афганские границы открытыми после 31 августа.