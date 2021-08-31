Евросоюз достиг цели по вакцинации от коронавируса

Европейский союз достиг цели по полной вакцинации против коронавируса 70% взрослого населения. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить многих людей, которые сделали это великое достижение возможным. Но мы должны идти дальше! Нам нужно больше европейцев для вакцинации. И мы должны помочь остальному миру вакцинироваться тоже. Мы продолжим поддерживать наших партнеров", - сказала политик.

В начале августа сообщалось, что в ЕС прошли полный курс вакцинации 60% взрослого населения.

В ЕС с 1 июля заработала система цифровых сертификатов о COVID-статусе, с помощью которых можно удостоверить факт получения прививки, отрицательный тест на коронавирус или то, что их обладатель недавно переболел.

Сертификат позволяет путешествовать без дополнительных проверок в страны, которые признают его действие. Документ может быть доступен в качестве QR-кода, копии на бумаге или в электронном виде на смартфоне. Он признан на территории всех стран ЕС, Швейцарии, Исландии, Норвегии и в Лихтенштейне.