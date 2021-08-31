Заболеваемость COVID-19 в мире вышла на уровень майских максимумов

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире к концу августа вышли на уровень трехмесячных максимумов, а в Юго-Восточной Азии заболеваемость достигла рекордно высоких за всю пандемию показателей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за предыдущие 10 дней число заразившихся коронавирусом за сутки превышало 700 тысяч, до этого такие высокие показатели регистрировались в середине мая.