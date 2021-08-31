Климат изменит экономику Великобритании

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее десятилетие изменение климата может вызвать серьезные перемены в британской экономике, в том числе в сельском хозяйстве. В стране призывают принять меры, чтобы избежать катастрофических последствий для окружающей среды. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В июле 2021-го Королевское метеорологическое общество Великобритании заключило, что 2020-й стал третьим самым теплым годом, начиная с 1884-го. Некоторые отрасли оказались подвержены наибольшему риску. В их числе назвали сельское хозяйство, под которое в 2020 году использовали 71 процент британских земель. Отрасль уже ощущают влияние экстремальных погодных условий, включая, наводнения и засухи. Проблемой стала и нехватка травы для кормления крупного рогатого скота, вопрос доступности воды также может стать актуальным.

"Стоимость воды сейчас минимальна - она не учитывается в бизнес-моделях фермеров. Но я подозреваю, что в какой-то момент, когда фермеры будут напрямую конкурировать с населением за питьевую воду из-за ограничений водоснабжения, это станет проблемой", - пояснил профессор Мартин Лукач из Университете Рединга.

От потепления климата выиграла винная промышленность, которая быстро росла последние 10-15 лет. Успех области объяснили продолжительностью вегетационного периода с апреля по октябрь - температура стала превышать 14 градусов по Цельсию, что позволило надежно выращивать товарные сорта винограда. В 2020 году британские виноградники позволили произвести 8,7 миллиона бутылок вина. Ассоциация винодельческой промышленности WineGB ожидает увеличения производства примерно до 40 миллионов бутылок к 2040 году. Однако эксперты считают, что в будущем в этой области могут произойти "производственные потрясения".

Британия принимает меры по предотвращению изменений климата - к 2050 году она планирует на сто процентов сократить количество вредных выбросов. Планы страны соответствуют международной повестке - ранее ООН опубликовала отчет, в котором предупредила, что без немедленного и значительного сокращения выбросов парниковых газов ограничение глобального потепления до 1,5 или 2 градуса по Цельсию скоро станет недостижимым.