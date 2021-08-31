Талибы гарантировали официальный статус узбекского языка в Афганистане

Представители радикального движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, гарантировали узбекским властям сохранение в стране официального статуса узбекского языка, заявил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Узбекистана Юсуп Кабулжанов. Об этом сообщает Telegram-канал внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, узбекский язык, наряду с языками пушту и дари, будет и впредь оставаться одним из официальных языков Афганистана. Кабулжанов подчеркнул, что талибы пообещали способствовать изучению и развитию узбекского языка в стране.

Дипломат добавил, что в ходе беседы представитель талибов опроверг информацию о том, что "Талибан" исключил из школьной программы изучение узбекского языка на территории Афганистана. "Некоторые неосведомленные аналитики и журналисты публикуют откровенно искаженную и лживую информацию в поисках "сомнительных сенсаций и жареных фактов"", - пояснил один из радикалов.

Ранее сообщалось, что талибы пообещали руководству Узбекистана, что в сторону его военнослужащих не будет выпущено "ни одной пули", а границы страны останутся неприкосновенными. Президент Шавкат Мирзиеев отметил, что ради "мира и спокойствия" в своей стране готов договариваться с любыми группировками и движениями при наличии факторов, способных гарантировать ненападение.