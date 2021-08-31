Отныне в Афганистане обозначились новые реалии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью сербскому изданию Politikа.

"На данный момент необходимо сосредоточиться на установлении мира, спокойствия и стабильности в Афганистане. Прежде всего, в целях защиты жизни и имущества жителей страны нельзя допустить образования вакуума власти. И в рамках этих инициатив мы желаем, чтобы в Афганистане сформировалось инклюзивное правительство, которое будет представлять все афганское население. Действия, осуществляемые со всеобъемлющим пониманием и осознанием прошлых ошибок, будут способствовать установлению устойчивого мира в Афганистане", - сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии также подчеркнул важность оказания гуманитарной помощи Афганистану.

"Половина населения страны нуждается в экстренной гуманитарной помощи. Международному сообществу необходимо увеличить усилия по оказанию помощи и поддержки. Необходимо, чтобы ООН и другие гуманитарные организации бесперебойно продолжали свою деятельность, чтобы обеспечить поставку гумпомощи [афганскому] населению", - подчеркнул министр.

При этом глава турецкой дипломатии добавил, что Турция готова внести свой вклад в создание инклюзивного правительства в Афганистане, а также установление атмосферы мира и спокойствия в стране.

"Исходя из этих соображений, ожидается, что посольство Турции в Кабуле продолжит осуществлять свою деятельность. Кроме того, мы ведем переговоры о предоставлении технической поддержки аэропорту Кабула", - сказал Чавушоглу.