Вот так выглядел последний эвакуационный рейс американцев из Афганистана

Телеграм-канал UnCos распространил кадры с последнего эвакуационного рейса американцев из Афганистана, передает Day.Az.

Напомним, что боевики "Талибана" 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США.

Эвакуация сил США и сотрдничавших с Соединенными штатами афганцев завершилась 31 августа.