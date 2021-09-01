https://news.day.az/world/1374915.html Вот так выглядел последний эвакуационный рейс американцев из Афганистана - ВИДЕО
Вот так выглядел последний эвакуационный рейс американцев из Афганистана - ВИДЕО
Телеграм-канал UnCos распространил кадры с последнего эвакуационного рейса американцев из Афганистана, передает Day.Az.
Напомним, что боевики "Талибана" 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящий момент они формируют временное правительство. Эскалация конфликта правительственных сил и талибов происходила на фоне вывода из Афганистана военного контингента США.
Эвакуация сил США и сотрдничавших с Соединенными штатами афганцев завершилась 31 августа.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре