Кадры столкновения между афганцами сопротивления в Панджшере и конвоем талибов

В Сети распространилось видео столкновения между афганцами сопротивления в Панджшере и конвоем талибов.

Близкие к Ахмаду Масуду блогеры сообщают об аресте 19 боевиков талибов и нескольких убитых (точные цифры не сообщаются),передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".

Проталибские источники о боесолкновениях в Панджшере многозначительно молчат.

Представляем вниманию читателей данные кадры: