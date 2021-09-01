https://news.day.az/world/1374916.html Кадры столкновения между афганцами сопротивления в Панджшере и конвоем талибов - ВИДЕО
Кадры столкновения между афганцами сопротивления в Панджшере и конвоем талибов - ВИДЕО
В Сети распространилось видео столкновения между афганцами сопротивления в Панджшере и конвоем талибов.
Близкие к Ахмаду Масуду блогеры сообщают об аресте 19 боевиков талибов и нескольких убитых (точные цифры не сообщаются),передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".
Проталибские источники о боесолкновениях в Панджшере многозначительно молчат.
Представляем вниманию читателей данные кадры:
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