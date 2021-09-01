Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 218 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVİD-19 в мире превысило 218 млн., передает Day.Az.

Сообщается, что с начала пандемии зафиксировано 218 540 994 случая заражения коронавирусом и 4 533 609 смерти от последствий данного вируса. Число заразившихся увеличилось за сутки на 219 901, летальных исходов - на 3 874.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 40 114 099. Далее следуют Индия (32 810 892), Бразилия (20 777 867), Россия (6 918 965), Великобритания (6 789 581), Франция (6 765 708 ), Турция (6 388 331 ), Аргентина (5 856 20), Иран (4 992 063), Колумбия (4 909 086), Испания (4 855 065) и Италия (4 539 991).