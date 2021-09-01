В супермаркетах Брюсселя делают прививки от коронавируса

Привиться в Бельгии от коронавируса теперь можно при покупке продуктов. В этом брюссельском магазине посетители получают однократную дозу вакцины "Джонсон и Джонсон" всего за 15 минут, бесплатно и без предварительной записи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в целом они довольны:

"Неважно, где делают прививку, в больнице или в супермаркете. Везде одинаковый контроль качества".

"Это очень практично. Тем более, что достаточно одной дозы. Не нужно ждать два-три месяца до следующего укола".

Прививочные пункты оборудованы в нескольких торговых зонах Брюсселя. Цель в том, чтобы повысить уровень вакцинации в бельгийской столице, которая в настоящее время отстает по этому показателю от остальной части страны.

"Мы начали вчера и обслужили 92 человека в прививочных пунктах двух супермаркетов сети Carrefour, - говорит её представитель Сирин Стамбули. - Думаю, за четыре недели этой кампании у нас будет хороший результат".

Несколько благотворительных организаций создали передвижные пункты вакцинации, чтобы охватить менее благополучные районы. С мая в рамках этой инициативы привито 1700 человек.

"Важно идти к людям, особенно к бездомным и незарегистрированным, - говорит координатор инициативы Mobivax Лили Колдуолл. - Их приоритетами являются жилье и еда. Приближаясь к ним, мы можем повысить процент вакцинированных среди этих групп населения".

70% взрослых жителей ЕС в настоящее время привиты от COVID-19. Ещё недавно такая доля считалась необходимой для достижения коллективного иммунитета, то теперь её недостаточно для успешного отражения новых штаммов вируса. Специалист по инфекционным заболеваниям считает, что нужно вакцинировать как можно больше людей:

"Магического числа всё нет, раньше мы называли 40%, затем было 70%, - говорит Люсия Пасторе Челентано. - Сейчас нужно скорее 95% против варианта Дельта, который гораздо более заразен. Но точно мы не знаем. Нам также нужно учитывать возможность того, что этот вирус останется с нами, становясь эндемичным, но все менее и менее вирулентным".

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний настаивает на том, что массовые прививки сопровождались улучшением санитарных мер, а также информационными кампаниями, призванными преодолеть сомнения в отношении вакцинации.