Пентагон рассказал о новом пакете помощи Украине на 60 миллионов долларов

Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Как вы знаете, сэр, президент (Джозеф - ред.) Байден утвердил новый пакет помощи на 60 миллионов долларов, включая противотанковые системы Javelin и сверх того, чтобы дать возможность Украине лучше защищаться от российской агрессии", - сообщил Остин.