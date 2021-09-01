Байден пригрозил афганским террористам новыми ударами

Президент США Джо Байден пригрозил действующей в Афганистане террористической группировке "Исламское государство - Вилаят Хорасан" новыми ударами возмездия за погибших 13 американских военных и десятки местных жителей при взрыве в Кабуле на прошлой неделе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"Мы с вами еще не закончили. Как верховный главнокомандующий я твердо верю в то, что лучший способ обеспечить нашу безопасность - это беспощадная прицельная высокоточная стратегия", - сказал Байден в телеобращении к нации.

Американские беспилотники дважды атаковали боевиков ИГ в Афганистане после взрыва, устроенного на прошлой неделе смертником на пропускном пункте столичного аэропорта в разгар массовой эвакуации гражданского персонала из страны.