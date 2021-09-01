В торговом центре в Нур-Султане произошел пожар

Пожар начался в торговом центре "Тулпар" в столице Казахстана, городе Нур-Султан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Возгорание началось около семи часов утра по местному времени. Торговый центр находится на улице Валиханова.

"Горят торговые бутики, расположенные на верхнем этаже четырехэтажного торгового дома", - уточнили в МЧС Казахстана.

В тушении участвуют свыше 70 человек и 19 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.