https://news.day.az/world/1374980.html Мужчина избил детей перед линейкой в России - ВИДЕО
Мужчина избил детей перед линейкой в России - ВИДЕО
Агрессивный мужчина напал на подростков на центральной площади города Свободный в Амурской области.
Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал "Телеграм Благовещенска №1", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. На представленных кадрах видно, что мужчина средних лет затеял драку с подростками.
Агрессор размахивал руками во все стороны, досталось и девушкам. Причина, по которой мужчина набросился на подростков, неизвестна.
Инцидент произошел незадолго до старта нового учебного года. Таким образом, детям придется идти на торжественную линейку с синяками и ссадинами.
Уточняется, что родители пострадавших детей написали заявление в полицию.
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