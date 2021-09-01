Мужчина избил детей перед линейкой в России

Агрессивный мужчина напал на подростков на центральной площади города Свободный в Амурской области.

Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал "Телеграм Благовещенска №1", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. На представленных кадрах видно, что мужчина средних лет затеял драку с подростками.

Агрессор размахивал руками во все стороны, досталось и девушкам. Причина, по которой мужчина набросился на подростков, неизвестна.

Инцидент произошел незадолго до старта нового учебного года. Таким образом, детям придется идти на торжественную линейку с синяками и ссадинами.

Уточняется, что родители пострадавших детей написали заявление в полицию.