В США обвалилась дорога, есть погибшие

В американском штате Миссисипи проливные дожди, вызванные ураганом Ида, размыли дорогу. В обрыв слетели семь машин. В результате погибли два человека, еще десять - травмированы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщило агентство Associated Press.

Отмечается, что трагедия произошла на сельском шоссе. Транспортные средства один за другим упали в обрыв.

Как предположили в полиции, проливной дождь мог вызвать обвал дороги, а водители, не увидев, что проезжая часть исчезла, продолжали движение.

Доставали машины с помощью крана. Власти округа Джордж вынуждены были отменить обучение в школе, поскольку из-за разрушенной дороги школьные автобусы не могут доставлять детей на учебу.