В США обвалилась дорога, есть погибшие - ФОТО
В американском штате Миссисипи проливные дожди, вызванные ураганом Ида, размыли дорогу. В обрыв слетели семь машин. В результате погибли два человека, еще десять - травмированы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщило агентство Associated Press.
Отмечается, что трагедия произошла на сельском шоссе. Транспортные средства один за другим упали в обрыв.
Как предположили в полиции, проливной дождь мог вызвать обвал дороги, а водители, не увидев, что проезжая часть исчезла, продолжали движение.
Доставали машины с помощью крана. Власти округа Джордж вынуждены были отменить обучение в школе, поскольку из-за разрушенной дороги школьные автобусы не могут доставлять детей на учебу.
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