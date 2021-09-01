https://news.day.az/world/1375058.html Великобритания столкнулась с дефицитом пробирок - ВИДЕО
Великобритания столкнулась с дефицитом пробирок - ВИДЕО
В Великобритании дефицит пробирок. Врачи были вынуждены прекратить большинство анализов крови в течение следующих двух недель. Разрешены только срочные.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, отечественному производству мешают проблемы с цепочками поставок из-за повышенного спроса и проблем на границе Великобритании из-за "брексита".
Чтобы смягчить последствия кризис, производителей попросили увеличить импорт пробирок.
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