Великобритания столкнулась с дефицитом пробирок

В Великобритании дефицит пробирок. Врачи были вынуждены прекратить большинство анализов крови в течение следующих двух недель. Разрешены только срочные.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, отечественному производству мешают проблемы с цепочками поставок из-за повышенного спроса и проблем на границе Великобритании из-за "брексита".

Чтобы смягчить последствия кризис, производителей попросили увеличить импорт пробирок.