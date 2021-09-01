Оставленные американцами бронеавтомобили "приняты" на вооружение спецназа талибов

Оставленные американскими военными в аэропорту Кабула, бронеавтомобили International MaxxPro были "приняты" на вооружение спецназа талибов.

Соответствующие кадры распространил телеграм-канал "Военный обозреватель", передает Day.Az.