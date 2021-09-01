https://news.day.az/world/1375067.html Оставленные американцами бронеавтомобили "приняты" на вооружение спецназа талибов - ВИДЕО
Оставленные американцами бронеавтомобили "приняты" на вооружение спецназа талибов - ВИДЕО
Оставленные американскими военными в аэропорту Кабула, бронеавтомобили International MaxxPro были "приняты" на вооружение спецназа талибов.
Соответствующие кадры распространил телеграм-канал "Военный обозреватель", передает Day.Az.
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